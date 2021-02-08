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ديني

استمرار المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية بمنطقة المنوفية الأزهرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:58 م
خلال المقابلات الشخصية
خلال المقابلات الشخصية
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محمد شحتة
أجرت منطقة المنوفية الأزهرية برئاسة الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة  اليوم، الأثنين المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإشرافية "لموجهي العلوم الشرعية، والعربية" بالمنطقة لكل من الإدارات التالية "اشمون والسادات وبركة السبع و الباجور".
 
وفى السياق نفسه ترأست لجنة المقابلات والاختبارات من  الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية وبحضوروإشراف كل من الدكتور عبدالله هاشم مدير التعليم الإعدادي بقطاع المعاهد والدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية. 

وتضم اللجنة في عضويتها عاطف سلام الوكيل الثقافي و محمد محمود حسين مدير التعليم النوعي و مبروك عبدالباري مدير التعليم الإعدادي والدكتور حسن عبدالمقصود مدير التعليم الثانوي والدكتور احمد المراوي موجه العلوم العربية بالمنطقة و محمد عبدالجليل موجه العلوم الشرعية بالمنطقة وأعضاء إدارة التنسيق بالمنطقة.

وبدأت  لجنة المقابلات  في عملها اليوم بقاعة الاجتماعات بالمنطقة وفقا للتوقيتات المحددة بالجدول المعلن من الوظائف التالية "موجهي العلوم الشرعية والعربية وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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