التضامن الاجتماعي: تكريم 34 أم مثالية هذا العام.. فيديو

قال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي ، تعليقا على تلقي الوزارة طلبات التقدم لمسابقة الام المثالية، إن امهات مصر عظيمات ونهتم بمسابقة الأم المثالية كل عام .





وأضاف محمود شعبان في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" من الشروط العامة لاختيار الأم المثالية هي أن تكون لديها معيار جيد للعطاء وتعلي قيم الإنسانية وترسخ معنى الأسرة وقدرها على الحفاظ على ترابط الأسرة وذلك يظهر في البحث الاجتماعي أثناء البحث عن الأم المثالية".





وتابع محمود شعبان:" 34 ام مثالية سيتم تكريمها هذا العام والعام الماضي تم تكريم 32 أم مثالية ".





واكمل محمود شعبان:" من فئات الأم المثالية التي سيتم تكريمها هي الأم المتواجدة داخل أحد دور الرعاية الاجتماعية، ومن شروط التقدم لهذه الفئة هي أن يكون سن الأم لا يقل عن 45 عاما وتكون حاصلة على مؤهل عالي".



