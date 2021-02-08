مصدر أمان الأهلي .. حسام غالي: محمد الشناوي يمر بفترة رائعة

يرى حسام غالي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حارس الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء محمد الشناوي يمر بمرحلة رائعة، مشيرا إلى أنه أصبح مصدر أمان للفريق ويعطيهم ثقة كبيرة.





ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ، مساء اليوم الإثنين، في إطار الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية بقطر.





وقال غالي في تصريحات عبر الحساب الرسمي للأهلي عبر تويتر:" محمد الشناوي يمر بمرحلة رائعة في مجاله، فهو أصبح مصدر أمان للفريق ويعطيهم ثقة كبيرة".





وأضاف:"لابد أن يكون هناك كلام بين اللاعبين في جميع الخطوط فهي ظاهرة إيجابية لرفع الضغط من عليهم وتفادي الأخطاء".



