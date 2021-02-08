ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

العبوا للتاريخ .. الجماهير تدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:20 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#يلا_يا_أهلي دعما للاعبي النادي الأهلي قبل انطلاق مواجهتهم أمام فريق بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات "‏كل مصر تدعي للنادي ‎#الأهلي النهاردة" و" ‏يارب انصر عبدك الشناوي ونكسب النهاردة يااااارب ".


وقال آخرون "‏‎مرحبا جماهير الأهلي تهانينا على اللعب ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية 2020 نتمنى لكم كل التوفيق الليلة. نحن سعداء للغاية باللعب ضد هذا النادي المرموق" و"‏الكل كان بيقلل م منتخب اليد و كلنا شفنا عملوا اي ضد الدنمارك..لو مش هنطالب الأهلي بالفوز على البايرن ف مش لازم نقلل من نفسنا.. مش مهم تخسر أو تكسب المهم انك متدخلش الملعب خسران..العبوا للتاريخ العبوا بروح الأهلي وف كل الأحوال إحنا فخورين بيكم ".


ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.


وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يتصدر تويتر بعد قرعة كأس العالم للأندية

هاشتاج أهلاوي لا يعرف المستحيل يتصدر الترند ومغردون: رجالتنا قدها

ربنا يسترها.. تعليق كوميدي من أحمد موسى على قوة لاعبي بايرن ميونيخ قبل مواجهة الأهلي

قد تحدث معجزة ويفوز الاهلي.. أحمد موسى: طائرة بايرن ميونخ فكرتني بأتوبيس الزمالك

هاشتاج "إنجاز للتاريخ يا أهلي" يتصدر تويتر قبل موقعة بايرن ميونخ

أحمد سامي: الأهلى حقق المطلوب في مونديال الأندية ومباراة بايرن ميونيخ للتاريخ

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي معلقا على تشكيل الأهلي: كنت أفضل نزول محمد شريف وبواليا

الأهلي يؤدي عملية الإحماء استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء

أبرزها مارلبورو وميريت.. ارتفاع أسعار السجائر

هل يحاسب الأب على عدم ارتداء ابنته الحجاب؟ الإفتاء تجيب

شوبير يكشف كواليس الساعات الأخيرة داخل معسكر الأهلي قبل مواجهة البايرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء