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رياضة

سامع ركبي بتخبط.. تعليق مثير من أحمد السعدني على مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:42 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

غرد الفنان أحمد صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليقا على مباراة اليوم التي تجمع الأهلي وبايرن ميونخ في مباراة نصف نهائي كأس العالم للاندية.

 

وكتب قائلا: " سامع ركبي بتخبط 😱 #الاهلي_بايرن"

 

وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين عبر السوشيال ميديا، متمنين أداء مشرف لبطل افريقيا امام بطل أوروبا القوي.

 

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي المحدد لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

 

وأعلن بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: 

في حراسة المرمى: مانويل نوير  خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز  خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان  خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

 

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بطل أوروبا، وجاء كالتالي:  محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

 

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