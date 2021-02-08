إزالة مئذنة مسجد في أجا بالدقهلية خوفا من سقوطها.. شاهد

قامت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا اليوم الاثنين، بالاستجابة السريعة حيال وجود شروخ بمئذنة مسجد التقوى والإيمان الشهير بمسجد أنيس بمدينة أجا، وذلك بعد معاينة الادارة الهندسية برئاسة المركز، وتبين وجود ميل بمئذنة المسجد.





فيما وجهت رئيس المدينة بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسيه لمعاينة المسجد واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حال تأكد اللجنة من وجود خطورة على حياة المواطنين.





فيما تم تنفيذ قرار الإزالة الفورى لمئذنة مسجد التقوى حيث يمثل ميل المئذنة أو سقوطها خطورة داهمة على المارة والمركبات.





