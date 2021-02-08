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توك شو

قبل موقعة الأهلي والبايرن.. أحمد موسى بتيشيرت المارد الأحمر على الهواء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:24 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
ظهر الإعلامي أحمد موسى على الهواء مرتدي ترينج رياضي وتي شيرت النادي النادي الأهلي.

وقال موسى؛ خلال حلقة اليوم من برنامج، "  على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"،: " مباراة النادي الأهلي تاريخية، وتشكيل الفريق مفاجأة، الأهلي يمثل مصر أمام العالم"، مشيرا الي ان المدير الفني اختار تشكيل قوي لملاقاة بايرن ميونخ.

وأضاف موسى: " بايرين ميونيخ فريق قوي ورهيب ولكن ان شاء الله سيكون التوفيق للنادي الأهلي"، منوها ان الاعلام العالمي يتحدث عن النادي الأهلي ممثل مصر والقارة الأفريقية.

وتابع موسى، : "كل حاجة في كرة القدم وارده .. الاهلي نازل الملعب عشان يفوز ويحقق التاريخ". 
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