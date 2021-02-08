قبل موقعة الأهلي والبايرن.. أحمد موسى بتيشيرت المارد الأحمر على الهواء

ظهر الإعلامي أحمد موسى على الهواء مرتدي ترينج رياضي وتي شيرت النادي النادي الأهلي.





وقال موسى؛ خلال حلقة اليوم من برنامج، " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"،: " مباراة النادي الأهلي تاريخية، وتشكيل الفريق مفاجأة، الأهلي يمثل مصر أمام العالم"، مشيرا الي ان المدير الفني اختار تشكيل قوي لملاقاة بايرن ميونخ.





وأضاف موسى: " بايرين ميونيخ فريق قوي ورهيب ولكن ان شاء الله سيكون التوفيق للنادي الأهلي"، منوها ان الاعلام العالمي يتحدث عن النادي الأهلي ممثل مصر والقارة الأفريقية.



