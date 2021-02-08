ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يؤدي عملية الإحماء استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:29 م
أليو ديانج
أليو ديانج
Advertisements
حسن العمدة
بدأ لاعبو الاهلي عملية الاحماء على ملعب أحمد بن علي، وذلك استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للاندية فى دولة قطر .

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، المحدد لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بطل أوروبا، وجاء كالتالي:
محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعثة الأهلي تتحرك لخوض التدريب استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ فى مونديال الأندية

مونديال الأندية.. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ فى مونديال الأندية

خاص .. محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ وحائط صد قوي في وسط الملعب

طارق قنديل: معنويات لاعبي الأهلي مرتفعة قبل مواجهة بايرن ميونخ في مونديال الأندية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

تويوتا تستدعي سياراتها في مصر وعلى رأسها كورولا.. تفاصيل

رئيس الوزراء يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات الامتحانات

مدبولي يستعرض خطوات منظومة التراخيص الجديدة.. ويٌكلف بالتنسيق مع البرلمان

على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة

وصول بايرن ميونخ إلى ملعب مباراة الأهلي

ناقد رياضي عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: «رحم الله امرئ عرف قدر نفسه»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء