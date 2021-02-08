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حمدوك: الحكومة السودانية عملت على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:29 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
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محمود محسن
أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال إعلانه عن التشكيلة الوزارية الجديدة أن الحكومة السودانية عملت على تنفيذ اصلاحات اقتصادية كبيرة .

وأضاف حمدوك خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية اكسترا نيوز أننا ملتزمون بمبادئ الثورة رغم الصعوبات ونسعى لعلاقات خارجية متوازنة .

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، منذ قليل، إعفاء وزراء الحكومة الانتقالية من مناصبهم، وذلك تمهيدًا لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة غدًا الاثنين. 


وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن جميع الحقائب الوزارية تم حسمها باستثناء وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.
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