حمدوك: الحكومة السودانية عملت على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة.. فيديو

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال إعلانه عن التشكيلة الوزارية الجديدة أن الحكومة السودانية عملت على تنفيذ اصلاحات اقتصادية كبيرة .

وأضاف حمدوك خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية اكسترا نيوز أننا ملتزمون بمبادئ الثورة رغم الصعوبات ونسعى لعلاقات خارجية متوازنة .

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، منذ قليل، إعفاء وزراء الحكومة الانتقالية من مناصبهم، وذلك تمهيدًا لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة غدًا الاثنين.







