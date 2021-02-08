رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل حكومة جديدة

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، التشكيل الوزاري للحكومة السودانية الجديدة.





وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي للإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، إن "بلادنا شهدت انفتاحًا على العالم الخارجي خلال الفترة الماضية وأزلنا الحصار المفروض عليها".





وأكد أن حكومته ستواصل التزامها الصارم بمبادئ الثورة رغم كل الصعاب، مضيفًا أن "التشكيل الوزاري الجديد جاء نتيجة مناقشات استمرت لشهور".





وأوضح حمدوك أن القوى المشاركة في التشكيل الوزارية ستتحمل مسؤولية معالجة الأزمات التي تواجه البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة وضعت رؤية وطنية لمعالجة قضايا الاقتصاد.





وأشار حمدوك إلى أن الحكومة السودانية الجديدة تسعى إلى علاقات خارجية متوازنة، مبينًا في الوقت ذاته أن التشكيل الوزاري الجديد اعتمد على معايير الكفاءة.



