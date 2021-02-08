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أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل حكومة جديدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:30 م
عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
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محمد عثمان
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، التشكيل الوزاري للحكومة السودانية الجديدة.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي للإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، إن "بلادنا شهدت انفتاحًا على العالم الخارجي خلال الفترة الماضية وأزلنا الحصار المفروض عليها".

وأكد أن حكومته ستواصل التزامها الصارم بمبادئ الثورة رغم كل الصعاب، مضيفًا أن "التشكيل الوزاري الجديد جاء نتيجة مناقشات استمرت لشهور".

وأوضح حمدوك أن القوى المشاركة في التشكيل الوزارية ستتحمل مسؤولية معالجة الأزمات التي تواجه البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة وضعت رؤية وطنية لمعالجة قضايا الاقتصاد.

وأشار حمدوك إلى أن الحكومة السودانية الجديدة تسعى إلى علاقات خارجية متوازنة، مبينًا في الوقت ذاته أن التشكيل الوزاري الجديد اعتمد على معايير الكفاءة.

وأعلن حمدوك تعيين الفريق ابراهيم ياسين ابراهيم في منصب وزير الدفاع، فيما تم تعيين مريم الصادق مهدي في منصب وزير الخارجية.

كما تم تعيين خالد يوسف وزيرا لشؤون مجلس الوزارء بالحكومة السودانية الجديدة وياسين إبراهيم ياسين للدفاع وعز الدين علي للداخلية.

وأوضح حمدوك أنه  تم التوافق على 25 حقيبة وزارية باستثناء وزارة التعليم التي تحتاج إلى مزيد من التشاور.
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