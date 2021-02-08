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ضياء السيد: موسيماني يسعى لزيادة الكثافة في وسط الملعب والفوز على بايرن ميونخ وارد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:43 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ لم يختلف كثيرا عن المباريات السابقة، ودفع موسيماني بـ كهربا بدلًا من بواليا؛ بهدف زيادة اللاعبين في وسط الملعب.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الأهلي فريق كبير، وله تاريخ حافل، وعلى اللاعبين اللعب بشجاعة أمام بطل أوروبا، ولديّ ثقة في تقديم مباراة راقية وكبيرة.

وتابع أن بايرن ميونخ يسعى لحصد السداسية بعد تحقيق 5 ألقاب، مشيرا إلى أن موسيماني سيلعب على الهجمات المرتدة، ولذلك تم الاعتماد على كهربا وطاهر وحسين الشحات.

وأوضح أن فوز الأهلي وارد، ونثق في اللاعبين لتقديم مباراة قوية خاصة أن الدوافع كبيرة.

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