أحمد موسى: بايرن ميونخ فريق رهيب والإعلام العالمي والألماني يتحدث عن الأهلي

طالب الإعلامي أحمد موسى، بدعاء الملايين لأبطال النادي الأهلي الذين يلعبون باسم مصر وأفريقيا أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية؛ لأنها مباراة للتاريخ، واليوم لن يكون هناك حديث إلا عن الكرة.





وأضاف أحمد موسى، فى برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، أن موسيماني فاجأ الجميع بتشكيل محترم أمام الماكينات الألمانية مكون من محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.





وتابع أن بايرن ميونخ فريق رهيب، والإعلام العالمي والألماني يتحدث عن الأهلي وممثل مصر بكل احترام، ومن الوارد أن يحقق الأهلي المفاجأة، ويحقق الفوز ويصنع تاريخا جديدا ولدينا ثقة كبيرة في رجال الأهلي.