وزيرة التخطيط: مضاعفة الاستثمار خلال السنوات الـ 3 الماضية ..فيديو

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أننا سعداء بمجلس النواب والعلاقة الوطيدة بينه وبين الحكومة مما يعكس التكامل لمصلحة الوطن والمواطن.





وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن الو زارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة ونتعاون مع كافة الشركاء لتحقيق تلك التنمية.





وتابعت وزيرة التخطيط، أنه تمت مضاعفة الاستثمار خلال الـ 3 سنوات الماضية وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في مجالات التنمية مؤكدة أنه نشهد العديد من التحديات ونعمل على العمل المتواصل في ضوء التنمية الشاملة.





وأشارت السعيد إلى أن الوزارة نوعت مصادر التمويل لمواكبة جهود الدولة للتوسع في مجالات التنمية .





وقالت وزيرة التخطيط إن جهود الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات جاءت في إطار توجه أعم وأشمل للدولة بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".



