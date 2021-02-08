وزيرة التخطيط: 104 مليارات جنيه استثمارات موجهة للصعيد في 3 سنوات





جاء ذلك خلال إلقاءها بيانًا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال مشاركتها بالجلسة التشريعية الثانية والعشرين بالدورة الحالية لمجلس النواب.





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وأكدت السعيد أن الاستثمارات العامة لعبت دورًا مُحفّزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، والتي أثّرت سلبًا على كل اقتصادات العالم، موضحة أنه ورغم الأزمة استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو 3.6 % خلال (19/2020) لتكن مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة.





كما لفتت السعيد إلي انخفاض معدلات البطالة، رغم أزمة كورونا إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021 فضلًا عن تراجع معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (19/2020)، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا، كأحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.





وحول المحور الثاني والمتعلق برفع كفاءة الانفاق العام والتخطيط التنموي المبني على الأدلة أكدت السعيد علي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التحوّل إلى" التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، لافتة إلي قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي تشرف عليه الوزارة بتنفيذ نحو 26دراسة ومسح وبحث ميداني في العامين الاخيرين من بينها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017 / 2018، 2019 / 2020، والتعداد الاقتصادي 2017 / 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، والتي تم الاعتماد عليها في صنع القرارات التخطيطية السليمة.



