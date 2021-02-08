ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة التخطيط: 104 مليارات جنيه استثمارات موجهة للصعيد في 3 سنوات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:50 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن  حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، متابعة أن الأعوام الاخيرة شهدت زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% (مقارنة بعام 14/2015)، كما شهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195% .

 جاء ذلك خلال إلقاءها بيانًا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال مشاركتها بالجلسة التشريعية الثانية والعشرين بالدورة الحالية لمجلس النواب.

اقرأ أيضا:

وأكدت السعيد أن الاستثمارات العامة لعبت دورًا مُحفّزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، والتي أثّرت سلبًا على كل اقتصادات العالم، موضحة أنه ورغم الأزمة استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو 3.6 % خلال (19/2020) لتكن مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة.

كما لفتت السعيد إلي انخفاض معدلات البطالة، رغم أزمة كورونا إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021 فضلًا عن تراجع معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (19/2020)، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا، كأحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

كما أشارت السعيد إلي انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 ليبلغ 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018 كنتاج لجهود الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، وتكثيف الاستثمارات العامة خصوصًا الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية،   حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، متابعه أن هذا التحسن يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي كان هناك حرصًا من الدولة على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.

وحول المحور الثاني والمتعلق برفع كفاءة الانفاق العام والتخطيط التنموي المبني على الأدلة أكدت السعيد علي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التحوّل إلى" التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، لافتة إلي قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي تشرف عليه الوزارة بتنفيذ نحو 26دراسة ومسح وبحث ميداني في العامين الاخيرين من بينها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017 / 2018، 2019 / 2020، والتعداد الاقتصادي 2017 / 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، والتي تم الاعتماد عليها في صنع القرارات التخطيطية السليمة.

كما أشارت السعيد إلي ميكنة كافة الأعمال الإحصائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، موضحة أنه يجرى حاليًا الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر، بالتعاون مع مُختلف الـمُنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية تلتهم ثمار النمو ونعمل على الارتقاء بالتعليم والصحة

الحكومة: الاقتصاد المصري سيحقق نموًا يتفوق على اقتصاديات العالم عام 2024

وزيرة التخطيط: نسبة الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة

وزيرة التخطيط: انخفاض معدل التضخم إلى 5.7% في 19/2020 في أدنى مستوى له منذ 14 عامًا

وزيرة التخطيط: 370 ألف متغير مكاني ضمن مشروع تكامل البنية المعلوماتية

وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 1999

ترشيحاتنا

4 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. اعرف التفاصيل

السعودية.. قرار عاجل بإغلاق 10 مساجد بسبب كورونا

29 سنة وأم لرضيع.. خلود انتصرت على حزن وفاة زوجها بالكتابة: بنصور أول فيلم

تويوتا تستدعي سياراتها في مصر وعلى رأسها كورولا.. تفاصيل

وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

وزير التعليم: الوزارة تسلمت عينات من تابلت جديد إمكانياته جيدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء