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رياضة

قبل مواجهة بايرن ميونخ.. كهربا يتصدر تويتر.. ومغردون: هيعملها ويسجل في نوير

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:55 م
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا دعما له في مباراته أمام بايرن ميونخ بعد وضعه في التشكيل الأساسية للفريق.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏متوقع أداء قوي من الأهلي حتى لو بايرن هيتأهل في الآخر. بس متوقع أداء قوي وروح كعادة الفرق المصرية في الماتشات اللي شبه دي في كل الألعاب مستبعد النتيجة الكبيرة لأن ماحدش بيبقى نازل عارف إن ممكن يخسر نتيجة كبيرة وبيخسر، إلا لو كان لظروف الماتش بقى رأي تاني" و "‏بالمناسبة شايف اختيار كهربا الصح في الماتش ده. كنت بقول لواحد لو الأهلي عمل حاجة هتبقى من كهربا عشان هو الوحيد اللي دماغه في الطراوة ومش فارق معاه بيلاعب مين أساساكلها توقعات ع الورق طبعا في الآخر".


وقال آخرون "انا حاسس ان كهربا هيعملها ويسجل في نوير " و "‏‎اظن ان دي التشكيله الافضل وبكده مش هايبقى بيخاطر لان كهربا بيعرف يرجع نص الملعب ويطلع مع الكوره وهايميل علي الاطراف".

ويواجه الأهلي بايرن ميونخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.


وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

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