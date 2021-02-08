صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهري.. برلماني: لرفع المستوى المعيشي للمعلمين

ثمن النائب علي نور، عضو مجلس النواب، جهود الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين بالدولة، والتي على رأسها صرف 25% من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية، يوم 10 من الشهر الجارى، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم.









وقال "نور"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن صرف مكأفاة الامتحانات مع المرتب الشهري تأكيد على حرص الدولة على رفع المستوى المعيشي للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم على حد سواء، مشيرا إلى خطة الدولة في تطوير المنظومة التعليمية بشكل كامل.









وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة قدمت العديد من المساعدات للعاملين بالوزارة من خلال رفع المرتبات في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى توفير تدريبات بشكل مستمر مع المعلمين وذلك لتنمية المهارات ولتعزيز الأدوات التي تدعم خطة التنمية المستدامة التي تسعى الوزارة لتنفيذها.





يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنه تم تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين بالدولة، مضيفًا أنه سيتم صرف 25% من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية، يوم 10 من الشهر الجارى، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم.









وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن الدولة تقوم بزيادة الأجور فى فترة الإصلاح الاقتصادى حتى لا يشعر المواطن بالتضخم الاقتصادى، قائلًا: "بدأت موازنة العام الحالى بزيادة المرتبات وذلك بعد السيطرة على التضخم الاقتصادى، بالإضافة إلى أننا بدأنا من موازنة العام الجارى العمل على زيادة المرتبات لتحسين معيشة المواطن".









وتابع أن الدولة ضخت حوالى 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على المرتبات فى العام المالى، مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة فى الأسواق لافتا إلى أن موازنة الدولة الجديدة من المتوقع أن تفقد من 150 إلى 200 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.