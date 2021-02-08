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تعليم

٤٥٠ جنيها للأول.. مسابقة أون لاين لأحسن صوت بجامعة حلوان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:00 م
مسابقة غناء
مسابقة غناء
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كريم ناصر
أعلن على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الاتحاد يستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية و الفنية و الاجتماعية بنظام الاون لاين خلال اجازة نصف العام الدراسى و خلال الفصل الدراسى الثانى حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

واوضح على السيد لـ صدى البلد ان الاتحاد اعلن عن مسابقة للغناء اون لاين بعنوان "احسن صوت" للطلاب ويتم خلالها إرسال فيديو لأغنية واحدة من اختيار الطالب حتى يوم الخميس ١١  فبراير، وذلك على صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان ومعها صورة كارنيه الكلية للسنة الدراسية الحالية، وفي حالة عدم توافر كارنيه للسنة الحالية يتم إرسال صورة من نتيجة السنة الماضية، وفي حال ما اذا كان الطالب بالفرقة الاولي يمكنه إرسال بطاقة الترشيح على الرابط التالى:
https://www.facebook.com/HUSUnion/
 

وتتمثل شروط المسابقة في التالي:
1- أن يكون المتسابق مقيدا بإحدى الكليات التابعة لجامعة حلوان  
2- تقدبم اغنية شبابيه - تراثيه - دينية  في حدود 3 دقائق كحد أقصى .
3- أن يكون العمل المقدم بدون مصاحبة آلية (عدم استخدام آلات موسيقية في الفيديو) .
4-  أن يكون محتوى الأغنية بعيد عن اى محتوى سياسي او غير لائق للآداب العامة .
5-أن يكون الطالب غير مقيد بكلية تربية موسيقية . 


وتحددت جوائز المسابقة على النحو التالى : 
المركز الأول : يحصل على جائزة مالية قدرها ٤٥٠ جنيه
 المركز الثاني :  ٢٥٠ جنيه
 المركز الثالث ١٥٠ جنيه 
مركزين تميزين بقيمة ٧٥ 

بالاضافة إلى شهادات تقدير للاصوات المتميزة.

يشرف على المسابقة الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب إسلام لطفي نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب محمد أيمن أمين اللجنة الفنية، والطالبة منار سيد الأمين المساعد للجنة الفنية.

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