وائل جمعة: الأهلي تدارك أخطاء الماضي بدليل معلول وديانج

يرى وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر، استحق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، رغم الصعوبات التي مر بها من رحيل لاعبين والمدير الفني.





الأهلي حصد اللقب التاسع من دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه الزمالك بهدفين لهدف.





وقال جمعة خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورت": "الأهلي استحق دوري الأبطال النسخة الماضية بنسبة مائة بالمائة، 5 لاعبين مقيدين أساسيين رحلوا عن الفريق، ومدير فني يرحل قبل نصف النهائي، ولكن الأهلي لديه نظام ثابت، تتغير الأشخاص ويظل هو ثابتًا،نحن في لحظة تاريخية اليوم بانتظار مواجهة مرتقبة بين الأهلي وبايرن ميونخ، جسدي يقشعر من هذه الأجواء".









وأردف :"غياب الأهلي عن التواجد في كأس العالم والفوز ببطولة إفريقيا منذ 2013، كان بسبب نهاية جيلنا الذي كان يسيطر على إفريقيا، كان فريق بدون نواقص، لكن لكل شيء نهاية، ووصلنا لنهاية عمرنا في الملعب".





وأردف: "المرحلة التالية هو بناء فريق جديد أخذ هذا وقتًا، وفي خلال الـ 7 سنوات وصل النهائي 3 مرات، الأهلي لم يكن موفقًا في اختيار المحترفين الأجانب في الفريق، ولكن الأمر اختلف عند علي معلول، لاعب يتمتع بشخصية رائعة وسعداء به، بالإضافة إلى ديانج الذي ساعد الفريق، وأجايي الذي تطور".



