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فيديو جراف

فيديو جراف.. من 100 جنيه إلى 50 ألفا.. قيمة الغرامات في قانون المرور الجديد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:00 م
قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد
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ايمان عبداللطيف
تسهم منظومة النقل الذكي في تقليل نسب الحوادث وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المرورى.


ومن المقرر التصويت على مشروع القانون - بعد مناقشته - في الجلسة العامة، تمهيدا لإقراره وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة ثم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وتتوالى المفاجآت فى مشروع قانون المرور الجديد، ولمزيد من التفاصيل حول قيمة الغرامات في قانون المرور الجديد، شاهد الفيديو جراف التالى.




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