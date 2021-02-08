وزيرة التخطيط: مصر تشهد طفرة تنموية بفضل الرئيس السيسي .. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية إن الوزارة أطلقت مشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتم تصميم العديد من البرامج التدريبية، تشمل برامج تدريبية تستهدف الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة.





وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه، أن نصيب الفرد ارتفع بعد الاستثمار إلى ما يقرب من 220% .





وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن الدولة المصرية تشهد طفرة تنموية كبيرة بفضل دعم القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضحت السعيد أنه نظرًا لأهمية مشروع التدريب وبناء القدرات، فقد تم إطلاق قاعدة بيانات للمُتدربين تحتوي على قائمة بالتدريبات التي تلقاها كل موظف في الجهاز الإداري للدولة، لتحديد إمكانياته واستغلالها، وتوجيه البرنامج التدريبي الـمُناسب له مُستقبلًا والاستثمار فيه على حسب احتياجه.