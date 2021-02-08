ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التخطيط: مصر تشهد طفرة تنموية بفضل الرئيس السيسي .. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:02 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
محمود محسن
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية إن الوزارة أطلقت مشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتم تصميم العديد من البرامج التدريبية، تشمل برامج تدريبية تستهدف الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه، أن نصيب الفرد ارتفع بعد الاستثمار إلى ما يقرب من 220% .

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن الدولة المصرية تشهد طفرة تنموية كبيرة بفضل دعم القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت السعيد أنه نظرًا لأهمية مشروع التدريب وبناء القدرات، فقد تم إطلاق قاعدة بيانات للمُتدربين تحتوي على قائمة بالتدريبات التي تلقاها كل موظف في الجهاز الإداري للدولة، لتحديد إمكانياته واستغلالها، وتوجيه البرنامج التدريبي الـمُناسب له مُستقبلًا والاستثمار فيه على حسب احتياجه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توطين التنمية.. هالة السعيد تكشف عن أولويات الدولة بعد انتهاء أزمة كورونا

323 مشروعا تنمويا .. وزارة التخطيط تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في قنا

وزارة التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية بقنا لعام 20\21.. 6.6 مليار جنيه استثمارات.. و323 مشروعا تنمويا جديدا

وزيرة التخطيط: 370 ألف متغير مكاني ضمن مشروع تكامل البنية المعلوماتية

وزيرة التخطيط: تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية في 45 دولة أفريقية

الاستثمار في البشر.. وزيرة التخطيط: تدريب 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة وتمكين المرأة.. 100 قيادات نسائية في 45 دولة أفريقية.. ونشر ثقافة التنمية المستدامة وريادة الأعمال عبر 351 ألف شاب وفتاة

ترشيحاتنا

4 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. اعرف التفاصيل

توقعات بطرح نيسان صني 2021 الشكل الجديد في مصر .. صور

مفاجآة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 على منصة حصص مصر .. الأربعاء

عصام شلتوت يكشف عن مفاجأة بتشكيل الأهلي

مدبولي يستعرض خطوات منظومة التراخيص الجديدة.. ويٌكلف بالتنسيق مع البرلمان

التخطيط: 19% انخفاضا في عدد الوفيات بالأمراض المزمنة و30% بحوادث الطرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء