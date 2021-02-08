العب برجولة انت الاسطورة.. هاشتاج #90دقيقة_لكتابة_التاريخ يتصدر تويتر قبل مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #90دقيقة_لكتابة_التاريخ دعما للنادي الأهلي أمام فريق البايرن ميونخ.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏العب يا أهلي العب برجوله كاس العالم للكبار وانت الأسطوره# ٩٠_دقيقه_لكتابه_التاريخ" و " ‏_"والله ي أهلي سواء گسبت أو لقدر الله خسرت ... هفضل أفتخر بيگ وأنتمي ليك #٩٠_دقيقه_لكتابه_التاريخ ".





وعلق آخرون " ‏فلنجعلها ليله للتاريخ .. ملحمه تتداولها الأجيال حلم يتحقق أمام أعيننا .. كونوا رجالا كما عاهدناكم قاتلوا و سنفخر بكم مهما حدث #٩٠_دقيقه_لكتابه_التاريخ " و " ‏أيا كان ال هيحصل انهارده أنا فخوره بفريقي ال قدر أنه يكتسح كل البطولات المحلية و الأفريقية و يرفعلنا سقف الطموح انهارده قدام بطل أوروبا وأننا نحلم و نتخيل إننا نعبر منه حتي لو نسبه النجاح ١٪ شكرا للأهلي انه سبب سعادة لينا بالشكل ده احنا فحته تانيه بجد#٩٠_دقيقه_لكتابه_التاريخ".





ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.







وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية..