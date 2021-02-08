ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. كلمة وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:06 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
محمود محسن
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات جاءت في إطار توجه أعم وأشمل للدولة بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". 

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد اليوم أمام مجلس النواب، وأوضحت السعيد أن الوزارة أطلقت مشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتم تصميم العديد من البرامج التدريبية، تشمل برامج تدريبية تستهدف الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة، أو بناءً على الاحتياجات التدريبية المطلوبة، وذلك بهدف رفع قدرات ومهارات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالأخص الـمُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع مراعاة بعد النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.

وخلُص المشروع إلى تدريب نحو 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على برامج عِدّة أبرزها : برنامج وطني 2030، إلى جانب دبلومة القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم الـمُتحدة للمرأة وجامعة ميزوري ستيت الأمريكية، وتخرجت منه 215 سيدة من القيادات النسائية تمثلن عدد من المحافظات (القاهرة- المنيا- الاقصر- بورسعيد- إسكندرية)، وسيتم استكمال البرنامج ليغطي باقي المحافظات تباعًا.

وفي إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات مع الدول الافريقية الشقيقة لفتت السعيد إلى أن البرنامج امتد ليشمل تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية في 45 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ذلك  نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة لنحو 165 سيدة من الدول الإفريقية الشقيقة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدمة يعقد الندوة الأولى والثانية من "سلسلة ندوات تمكين المرأة في مصر وأفريقيا"

كن سفيرا و50 برنامجا للتعلم عن بعد.. ماذا قدم القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال 2020

التخطيط تعلن حصاد أعمال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.. وتصرح بإطلاق 50 برنامجا تدريبيا تفاعليا عبر المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد

يشمل عدة مجالات تدريبية واستشارية.. بروتوكول تعاون بين "القومي للحوكمة" وجامعة الأمم المتحدة

بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة ومؤسسة حلم للخدمات التدريبية

وزيرة التخطيط: تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية في 45 دولة أفريقية

ترشيحاتنا

تعرف على المواصفات والأسعار .. أرخص سيارة هاتشباك في السوق المصري

مصرع عامل مصري إثر سقوطه من مبنى في الكويت

وصول بايرن ميونخ إلى ملعب مباراة الأهلي

تويوتا تستدعي سياراتها في مصر وعلى رأسها كورولا.. تفاصيل

قبل موقعة الأهلي والبايرن.. أحمد موسى بتيشيرت المارد الأحمر على الهواء

هل يحاسب الأب على عدم ارتداء ابنته الحجاب؟ الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء