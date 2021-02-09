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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| اقتصادية عجمان: 3126 رخصة جديدة خلال عام 2020

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:05 ص
اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات
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قسم الاقتصاد
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي أصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري خلال العام 2020 بلغ 3126 رخصة فيما وصل إجمالي الرخص المجددة إلى نحو 25 ألفا و540 رخصة بنسبة نمو 1.1% عن عام 2019 .

وأكد عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الحوافز التي أطلقتها إمارة عجمان بما فيها محفزات الدائرة خلال جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في مساعدة مجتمع الأعمال على تجاوز تداعيات الأزمة في مختلف المجالات.

وقال الحمراني : بعد تراجع معدلات نمو حركة الرخص الجديدة في الربع الثاني من العام الماضي أثناء تصاعد حدة الجائحة، قفزت هذه المعدلات إلى مستويات قياسية بلغت نحو 48% خلال النصف الثاني من عام 2020، كما نمت حركة تجديد الرخص في النصف الثاني بنسبة 3.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد أن هذه الأرقام الإيجابية المشار إليها تعكس مدى فعالية المحفزات التي تم إطلاقها في تجاوز ما تركته الأزمة من تحديات خاصة خلال الربع الثاني من العام 2020.

وقال إن إصدار مثل هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة .

ومن أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموا في الإمارة خلال العام الماضي قطاع الاستيراد والتصدير وبيع المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة بالتجزئة والرخص المهنية والصناعية والتجارية فيما كشفت بيانات الدائرة عن التنوع العربي والآسيوي للمستثمرين والذي شمل 14 دولة من حيث عدد الرخص التجارية المسجلة في الإمارة، إذ تصدّرت الإمارات القائمة ثم الهنود فبنغلادش ثم باكستان ثم مصر.

وأظهرت البيانات أن الدائرة أنجزت أكثر من 28000 معاملة إلكترونية خلال العام الماضي عبر المواقع والخدمات المتكاملة التي تتمتع بالفعالية والمرونة بما شكل بيئة مثالية تستقطب من خلالها المستثمرين من تجار و رجال أعمال في مختلف القطاعات.


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