الكويت.. إلغاء أذونات عمل 9 آلاف وافد لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام كويتية بإلغاء أذونات عمل 9296 وافدا خلال أقل من شهر، بينهم 5 آلاف سقطت إقاماتهم لوجودهم خارج البلاد من دون ان يجددوها.





وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن هذا العدد من أذونات العمل التي تم الغاؤها جاء خلال الفترة من 12 يناير الماضي حتى 7 فبراير.





وبحسب إحصائية انجاز الخدمات الإلكترونية الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، فإن 3 عاملا ألغوا إذن العمل وحولوا إلى التحاق بعائل، من بينهم المشمولون بقرار منع التجديد لمن تجاوزوا الستين عاما من حملة الشهادات الثانوية وما دونها.





وبشأن أذونات العمالة المحلية، ألغت السلطات الكويتية 1322 إذنا لمواطنين لأسباب تتعلق بترك العمل أو إنهاء خدمات في حين تم تجديد 4330 اذنا بشكل تلقائي من خلال الأجهزة المعنية.



