ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت.. إلغاء أذونات عمل 9 آلاف وافد لهذا السبب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:09 م
الكويت: سقوط إقامات
الكويت: سقوط إقامات أكثر من 9 آلاف وافد
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام كويتية بإلغاء أذونات عمل 9296 وافدا خلال أقل من شهر، بينهم 5 آلاف سقطت إقاماتهم لوجودهم خارج البلاد من دون ان يجددوها.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن هذا العدد من أذونات العمل التي تم الغاؤها جاء خلال الفترة من 12 يناير الماضي حتى 7 فبراير.

وبحسب إحصائية انجاز الخدمات الإلكترونية الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، فإن 3 عاملا ألغوا إذن العمل وحولوا إلى التحاق بعائل، من بينهم المشمولون بقرار منع التجديد لمن تجاوزوا الستين عاما من حملة الشهادات الثانوية وما دونها.

وبشأن أذونات العمالة المحلية، ألغت السلطات الكويتية  1322 إذنا لمواطنين لأسباب تتعلق بترك العمل أو إنهاء خدمات في حين تم تجديد 4330 اذنا بشكل تلقائي من خلال الأجهزة المعنية.

كما اعتمدت هيئة القوى العاملة 10152 شهادة دراسية للمقيمين تم رفعها عبر الأنظمة الآلية، في حين قام 25 عاملا بالتحويل من القطاع الخاص إلى الحكومي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد ذكر كلمة إسرائيل.. صحيفة كويتية توجه اعتذارا لقرائها

الكويت.. مغادرة 83 ألف وافد خلال 3 أشهر

القوى العاملة الكويتية: إلغاء 2716 إقامة بالبلاد خلال 11 يوما

في 13 يوما فقط.. الكويت تلغي نحو 4000 إذن عمل لـ وافدين

ترشيحاتنا

التخطيط: 19% انخفاضا في عدد الوفيات بالأمراض المزمنة و30% بحوادث الطرق

قبل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. صدى البلد يرصد ردود أفعال الجماهير السيناوية

السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث

شوبير يكشف كواليس الساعات الأخيرة داخل معسكر الأهلي قبل مواجهة البايرن

رئيس الوزراء يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات الامتحانات

توقعات بطرح نيسان صني 2021 الشكل الجديد في مصر .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء