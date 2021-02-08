ورشة عمل لواعظات الأوقاف حول المطويات التثقيفية في السودان

أقيمت ورشة عمل لواعظات الأوقاف المصرية ، حول مطويات وزارة الأوقاف التثقيفية ، ضمن فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان وبمدينة نيالا جنوب دار فور السودانية.





وقامت الواعظة مرفت عزت بعرض واف للمطوية التثقيفية بعنوان: “نتعايش باحترام” ، وأكدت أن كل مواطن له حق وعليه واجب بين المواطن والدولة ، كما ينبغي أن يكون ذلك في صالح الوطن ، وعلينا أن نرسخ حب الأوطان والانتماء إليها ، واحترام الآخر وقبوله ، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.



