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أخبار البلد

طائرة مصرية تعود من الأجواء بعد تعرض قائد الرحلة لأزمة صحية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:16 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
توجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إلى مستشفي مصرللطيران للإطمئنان علي قائد رحلة مصرللطيران المتجهة اليوم إلى مطار هونج كونج بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عقب اقلاع الطائرة من مطار القاهرة الدولي مما أدى إلى عودة الرحلة مرة أخرى إلى المطار ونقله الي مستشفي مصرللطيران لتلقي العلاج. 

واطمأن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على قائد الطائرة تليفونيا نظرًا لإنشغاله بإجتماعات هامة. 

وقد حرص الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية علي استقبال الطائرة فور هبوطها مطار القاهرة والصعود إليها للإطمئنان علي سلامة قائد الرحلة والركاب.

َعادت رحلة مصر للطيران المتجهة اليوم، الاثنين، إلى مدينة هونج كونج الصينية، إلى مطار القاهرة الدولي الدولي مرة أخرى بعد إقلاعها من القاهرة، بسبب تعرض قائد الطائرة إلى وعكة صحية مفاجئة، تم نقله علي إثرها إلى مستشفى مصر للطيران. 
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