الاهلي ضد بايرن ميونخ | جنابري يرفض هدية من كيمتش ويهدر هدفا





وتلقي جانبري عرضية متقنة من كيمتش من الناحية اليمني ، ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية لتمر فوق عارضة محمد الشناوي فى الدقيقة 8 .



وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني .



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.



ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.



أهدر فريق بايرن ميونخ فرصة هدف امام الاهلي المصري ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أحمد بن علي فى دور نصف النهائي ضمن منافسات كأس العالم للاندية .