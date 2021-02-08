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منوعات

لحظات مؤلمة لأب فقد زوجته وأطفاله في حريق ضخم.. شاهد آخر ما قالوه له| فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:29 م
حريق
حريق
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عزة عاطف
انتشرت لحظات مؤلمة لصدمة وبكاء أب بريطاني فقد زوجته وأطفاله الثلاثة فجأة في حريق مروع دمر منزل العائلة المتنقل.

يقول الأب «ملفين دياز» من سنيلفيل بولاية جورجيا، بأنه "محطم" في أعقاب الحريق الضخم الذي أودى بحياة عائلته بأكملها.

دخل الأب في صدمة أليمة بعد موت زوجته ماريا إيزوبيل مارتينيز وبناتها الثلاث، آشلي، أليكسا ودانييلا، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات، بشكل مأساوي في المنزل حيث اشتعلت النيران فيه.

يقول المحققون في إدارة إطفاء مقاطعة جوينيت بأنهم ما زالوا غير متأكدين من سبب الحريق لكنهم أكدوا أنه بدأ في الجزء الخلفي من العقار. 

يحكي الأب في ألم خلال الفيديو المتداول: "في نفس الليلة خرجت وتركتهم وكان آخر شيء قالوا لي أنهم أحبوني.. ما زلت أعتقد أنه مجرد حلم سيئ".

حاول الجيران إنقاذ الأسرة عندما خرج الحريق عن السيطرة لكنهم لم يتمكنوا من القتال خلال الدخان، 

ووفقًا لتقارير Fox 6، عندما وصل رجال الإطفاء، أُعلن عن وفاة جميع أفراد عائلة ملفين الأربعة، ويوجد الآن نصب تذكاري مؤقت أمام المنزل حيث وضع المشيعون الألعاب والبالونات والزهور.

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