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رياضة

شاهد.. أجواء مباراة الأهلي والبايرن من مقاهي مصر الجديدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:26 م
صدى البلد
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سارة عبد الله- أحمد بيسو- ايهاب عيد

حشد كبير لجماهير الكرة المصرية دون النظر للانتماءات في انتظار بطل افريقيا، وتشجيع كبير من قبل المصريين في المقاهي والأندية بمنطقة مصر الجديدة.

 

وسط أجواء جميلة قبل اللحظات الأولى لبداية المباراة التاريخية بين الأهلي بطل افريقيا وبايرن ميونخ بطل أوروبا، وتسيطر حالة من السعادة يعيشها جمهور الاهلي في كل الشوارع والميادين المصرية تشجيعا ومساندة لممثل مصر أمام العالم.

 

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي المحدد لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

 

أعلن بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: 

في حراسة المرمى: مانويل نوير  خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز  خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان  خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

 

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بطل أوروبا، وجاء كالتالي:  محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

 

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