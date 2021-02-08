بالصبار .. طريقة ترطيب فروة الرأس الجافة

في فصل الشتاء قد تحتاج إلى ترطيب فروة الرأس الجافة، وذلك حتى لا تتسبب في ظهور مشكلة القشرة وبالتالي حدوث تساقط الشعر وبهتانه الناتج عن نقص الترطيب وتراكم خلايا الجلد الميتة .
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ويمكن لبعض الوصفات الطبيعية ان تقوم بـ ترطيب فروة الرأس الجافة، دون اللجوء إلى المواد الكيميائية التي تضر الشعر أكثر مما تنفعه، وفيما يلي سنقوم بذكر وصفة طبيعية زهيدة الثمن لـ علاج وترطيب فروة الرأس الجافة بخطوات سهلة.
مكونات وصفة ترطيب فروة الرأس الجافة
1/3 كوب من جل الصبار
عصير نصف الليمون
طريقة عمل وصفة ترطيب فروة الرأس الجافة
- نضع جل الصبار الطازج وعصير نصف ليمونة فى وعاء.
- نقلب جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج تماما.
- ضع الخليط على فروة رأسك وتدلك بلطف.
- اتركها على الرأس لمدة 30 دقيقة.
- غسل فروة الرأس بالماء العادي.
- إذا كان لديك جروح في فروة رأسك ، فتجنب هذا العلاج