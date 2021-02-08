بالصبار .. طريقة ترطيب فروة الرأس الجافة

في فصل الشتاء قد تحتاج إلى ترطيب فروة الرأس الجافة، وذلك حتى لا تتسبب في ظهور مشكلة القشرة وبالتالي حدوث

وبهتانه الناتج عن نقص الترطيب وتراكم خلايا الجلد الميتة .