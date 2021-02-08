كهرباء جنوب القاهرة تكشف حقيقة تحصيل فواتير خاطئة من المواطنين ..فيديو

قال المهندس محمد السيسي، رئيس شركة جنوب كهرباء القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن وزير الكهرباء وجه بتحصيل الفواتير وقراءة العدادات بالطرق الإلكترونية من دون تدخل بشري.





وأضاف محمد السيسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، قراءات العدادات تأتي مصورة لمنع حدوث أى أخطاء، مؤكدا أن هناك خطأ إلكترونيًا حدث أثناء القيام بطباعة الفواتير من السيرفر ، وتم تدارك الموقف، وسحب الفواتير ولم يحدث أى مشكلة لدى المشتركين.





محمد السيسي، أن يتعمد أحد من العاملين بـشركة كهربا ء جنوب القاهرة بجمع فواتير الشهور السابقة من أجل تحصيل مبلغ مالي أكبر من المشتركين، مشيرا إلى أنه عند تراكم فواتير الكهرباء على المشتركين نقوم بالتسهيل عليهم ونقسم سداد هذه الفواتير. ونفىأنأحدأجلأكبرأنهعلى