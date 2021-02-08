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خبير تطوير حضري: العاصمة الإدارية الجديدة ضعف مساحة القاهرة.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:48 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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محمود محسن
أكد دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضري أن مساحة العاصمة الادارية الجديدة تعادل دول مثل سنغافورة وغيرها مؤكدا أن مساحتها أيضا تكون ضعف مساحة القاهرة .

وأضاف حسان خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن العاصمة الإدارية الجديدة اصبحنا نتفاخر بها أمام دول العالم مؤكدا ان مصر  تهتم بالتطوير الحضارى والتنمية المستدامة على مستوى عالى جدا.

وتابع  خبير التطوير الحضري الرئيس عبد الفتاح السيسي اسس عاصمة ادارية ضعف مساحة القاهرة مؤكدا أنها ستكون احدى مدن الجيل الرابع الذكية والتي أصبحت موجودة على أرض الواقع.

نفذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية صباح اليوم، إلى العاصمة الإدارية الجديدة واطلع على الموقف التنفيذي والانشائي لعدد من الاحياء والمنشآت  منها مركز مصر الثقافي الاسلامي الذي يحتوي على احد أكبر المساجد في العالم وهو مسجد مصر بسعة 107 آلاف مصل وترتفع مآذنه بطول ١٤٠ مترا.
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