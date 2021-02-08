وزيرة التخطيط تكشف عن إجراءات الوزارة لدعم التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن وزارتها اتخذت عدة خطوات أهمها التوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" والتي تمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة، وذلك في ضوء أهمية خطط البرامج والأداء في ضمان التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتخطيط وإدارة البرامج والاستراتيجيات و الخطط القطاعية









وقالت السعيد خلال إلقائها بيانًا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وذلك خلال مشاركتها بالجلسة التشريعية الثانية والعشرين بالدورة الحالية لمجلس النواب، إن الوزارة وضعت حلولا عملية للمُعوّقات التي حالت دون نجاح التجربة سابقًا.









وأوضحت أنه من الناحية التشريعية، تبنّى مشروع قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمُؤسّسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل استفاد منها 3725 مستفيدًا.









اقرأ أيضا:





وأضافت السعيد أن الوزارة قامت بميكنة مراحل إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، بما يضمن توفّر قدر أكبر من الشفافية والـموضوعيّة وسهولة الإجراءات.









ولفتت السعيد إلي إطلاق الوزارة لمنظومة "أداء" لـمُتابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مُؤشّرات أداء تنموية مُحدّدة تقيس مستوى الإنجاز الـمُتحقّق في كافة برامج الحكومة، موضحة أنها المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر.









وتناولت السعيد الحديث حول تنفيذ خطة لـ "ترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات" في خطة العام المالي 20/2021 حيث نتج عنها وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة.











وتابعت السعيد أن السنوات الأخيرة شهدت تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، موضحة أنه جاري الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات.