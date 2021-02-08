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أخبار العالم

تسريبات لمسئولي الصحة العالمية تكشف غضبهم الصامت من الصين بسبب كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:49 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
كشفت تسجيلات مسربة لمسؤولين كبار من منظمة الصحة العالمية، وهم يوجهون انتقادات إلى الصين بسبب عدم توفير معلومات حول تفشي فيروس كورونا في الأيام الأولى من تفشي الفيروس.

ونشرت قناة "WION" الهندية، التسجيلات التي تشير إلى أن مايك ريان المسؤول عن استجابة منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا، كان يشكو إلى زملائه من ان الصين لم تكن منفتحة على مشاركة معلوماتها حول الفيروس.

وقارن ريان في التسجيلات تفشي فيروس كورونا بتفشي مرض السارس عام 2003، عندما تم اتهام الصين بإخفاء المعلومات التي سمحت بتفشي الفيروس عالميًا، مضيفًا: "هذا نفس السيناريو تمامًا".

وتابع: "كنا نحاول بلا كلل للحصول على المعلومات من الصين".

وواجهت الصين انتقادات دولية حادة بسبب طريقة تعاملها مع تفشي فيروس كورونا في نهاية عام 2019، فيما وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة إلى المنظمة حيال تعاملها مع الفيروس عند بداية ظهوره في الصين، وقرر الخروج من المنظمة.
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