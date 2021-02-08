تجارة حلوان: 16 دورة تدريبية بنظام الاون لاين لتنمية مهارات الطلاب

يقدم مركز خدمة المجتمع بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم بنا يتناسب مع متطلبات العصر.









أعلن الدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة بجامعة حلوان ان المركز اعد ١٦ دورة تدريبية بنظام الاون لاين للطلاب، نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد.





وتشمل هذه الدورات التدريبية:





- النشر الدولى للبحوث العلمية

- مهارات إعداد البحوث العلمية

- المحاسب الإدارى المعتمد CMA

- المراجع الداخلي المعتمد CIA

- التطبيقات المحاسبية، معايير المحاسبة المصرية

- معايير المراجعة المصرية، نظم الرقابة الداخلية

- تحليل البيانات الضخمة، تصميم تطبيقات الموبايل

- الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ICDL

- الاقتصاد الرقمي

-تحليل البيانات من خلال برنامج R

- ٱساليب التطبيق الاحصائى

-التأهيل الوظيفي

- إدارة الموارد البشرية

- التسويق الالكترونى

- الاستيراد والتصدير

- التخليص الجمركى

- وأساسيات التعامل فى البورصة





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وتقام هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.



