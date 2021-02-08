ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تجارة حلوان: 16 دورة تدريبية بنظام الاون لاين لتنمية مهارات الطلاب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:01 م
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
يقدم مركز خدمة المجتمع بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان دورات تدريبية  لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم بنا يتناسب مع متطلبات العصر. 


أعلن الدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة بجامعة حلوان ان المركز اعد ١٦ دورة تدريبية بنظام الاون لاين للطلاب، نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد. 

وتشمل هذه الدورات التدريبية: 

- النشر الدولى للبحوث العلمية 
- مهارات إعداد البحوث العلمية 
- المحاسب الإدارى المعتمد CMA
- المراجع الداخلي المعتمد CIA 
- التطبيقات المحاسبية، معايير المحاسبة المصرية 
- معايير المراجعة المصرية، نظم الرقابة الداخلية 
- تحليل البيانات الضخمة، تصميم تطبيقات الموبايل 
- الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ICDL 
- الاقتصاد الرقمي 
-تحليل البيانات من خلال برنامج R 
- ٱساليب التطبيق الاحصائى 
-التأهيل الوظيفي 
- إدارة الموارد البشرية 
- التسويق الالكترونى 
- الاستيراد والتصدير 
- التخليص الجمركى 
- وأساسيات التعامل فى البورصة


وتقام هذه الدورات تحت  رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجآة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 على منصة حصص مصر .. الأربعاء

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

ريان: مباراة بايرن أظهرت الفارق الشاسع بين مستوى الكرة الأوروبية والأفريقية

مصرع عامل مصري إثر سقوطه من مبنى في الكويت

لميس الحديدي لمشجع زملكاوي: بلاش النفسية دي

تشكيل بايرن ميونخ أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها في تنظيم مونديال اليد