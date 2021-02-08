خبير: حل مشكلات التقنية للإقرارات المميكنة يسرع عمليات التحصيل الضريبي





أوضح " أبوزيد" في تصريحات لـ صدي البلد، وفقا لتصريحات عديدة أدلي بها وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن ذلك الدعم يؤكد أن الحكومة تتحرك وفقا لخطوات واضحة وهذا ما أكدته تلك التصريحات بشأن وجود أجندة للتشريعات الضريبية.









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قال " أبوزيد" إن اعلان وزارة المالية في وقت سابق عن وضع اللمسات الاخيرة للائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد بالاضافة لاشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عمليات تفسير ومقترحات كل من قانون الضرائب علي الدخل ووضع مهلة لتلقي مقترحات المعنيين وغير المعنيين بالشأن الضريبي بالنسبة للائحة قانون الاجراءات الضريبية الموحد، يؤكد أن هناك اهتماما بالاستماع لوجهات النظر بما ينعكس علي مستوي الاقتصاد القومي.









أشار " أبوزيد" إلي أن مبادرات وزارة المالية في وقت سابق بشأن التجاوز عن غرامات التأخير المقررة بقانون واطلاقها علي 3 مستويات ستكون نهاية اخر تلك المستويات اعتبارا من غد الثلاثاء بحيث يتم التجاوز عن 50% من تلك الغرامات شريطة سداد كامل المديونية؛ يعد أمرا بالغ الأهمية نحو اعادة الثقة مع المجتمع الضريبي.









وذكر "أبوزيد" أن تلك المبادرات ستنعكس علي مستويات الحصيلة موضحا انه ينبغي الاسراع في حل المشكلات التي يعاني منها مقدمو الاقرارات والتي تتعلق بالأمور التقنية للاسراع في جني ثمار تلك الاصلاحات المنضبطة.









كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن خلال جلسة الحكومة بالبرلمان عن وجود اجندة تشريعية لوزارته تتضمن حوافز وتعديلات ضريبية لحصر المجتمع الضريبي.