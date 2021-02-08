ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

اتحاد طلاب جامعة حلوان: مسابقة لأفضل مهارة رياضية أون لاين لأول مرة.. و450 جنيها للأول في أحسن صوت

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:31 م
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
اتحاد طلاب جامعة حلوان: مسابقة لأفضل مهارة رياضية أون لاين لأول مرة
على السيد: نعمل على اعداد مجموع من الدورات التدريبية بنظام الاون لاين
450 جنيها للأول في مسابقة أحسن صوت


أعلن على السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن الاتحاد يستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية والفنية والاجتماعية بنظام الأون لاين خلال إجازة نصف العام الدراسى وخلال الفصل الدراسى الثانى حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا. 

وأوضح على السيد، لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد أعلن مسابقة لأفضل مهارة رياضية لأول مرة بنظام الأون لاين، حيث يقوم الطالب بتصوير فيديو لمهاراته الرياضية وإرساله عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الطلاب، وتقيم المهارات عن طريق لجنة متخصصة. 

وأضاف على السيد، أنه سيتم إعلان أفضل 5 مراكز فى المسابقة ليحصل الفائزين على جوائز مالية تبدأ من ٥٠٠ جنيه  حتى ١٠٠ جنيه. 

وأشار إلى أنه يتم الاشتراك بالمسابقة عن طريق قيام الطالب بارسال بياناته الخاصة و صورة من كارنيه الجامعة و الفيديو الخاص بالمهارة الخاصة به عبر هذا الرابط:
 https://www.facebook.com/281144292417038/posts/992315717966555/ 

ونوه  بأن التقديم بالمسابقة مفتوح حتى يوم ١٣ فبراير ٢٠٢١ . 

وأعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الشباب، عن مسابقة الغناء اونلاين "احسن صوت للطلاب"، ويتم خلالها إرسال فيديو لأغنية واحدة من اختيار الطالب حتى يوم الخميس ١١  فبراير، على صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان ومعها صورة كارنيه الكلية للسنة الدراسية الحالية، وفي حالة عدم توافر كارنيه للسنة الحالية يتم إرسال صورة من نتيجة السنة الماضية، وفي حال ما اذا كان الطالب بالفرقة الاولي يمكنه إرسال بطاقة الترشيح على الرابط التالى:
https://www.facebook.com/HUSUnion/
 

وتتمثل شروط المسابقة في التالي:
1- أن يكون المتسابق مقيدا بإحدى الكليات التابعة لجامعة حلوان  
2- تقدبم اغنية شبابيه - تراثيه - دينية  في حدود 3 دقائق كحد أقصى .
3- أن يكون العمل المقدم بدون مصاحبة آلية (عدم استخدام آلات موسيقية في الفيديو) .
4-  أن يكون محتوى الأغنية بعيد عن اى محتوى سياسي او غير لائق للآداب العامة .
5-أن يكون الطالب غير مقيد بكلية تربية موسيقية . 

وتحددت جوائز المسابقة على النحو التالى : 
المركز الأول : يحصل على جائزة مالية قدرها ٤٥٠ جنيه
 المركز الثاني :  ٢٥٠ جنيه
 المركز الثالث ١٥٠ جنيه 
مركزين تميزين بقيمة ٧٥ 
بالاضافة إلى شهادات تقدير للاصوات المتميزة.

و تقام هذه المسابقات فى إطار حرص اتحاد الطلاب على تقديم عدة أنشطة ومسابقات اون لاين لتحفيز الذوق الفني لدى طلاب الجامعة واكتشاف المواهب، وبهدف نشر ثقافة الفن، والإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتعزيز روح المنافسة، مما يعزز ثقافة احترام الآخرين.

ونوه رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان بان الاتحاد يعمل على تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للطلاب بنظام الاون لاين فى مجالات الحاسبات و المعلومات و الابتكار لتأهيلهم لسوق العمل . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تعليق الدراسة داخل الجامعات.. اتحاد طلاب حلوان يعلن مسابقات ودورات تدريبية أون لاين

اتحاد طلاب حاسبات حلوان: مسابقات أون لاين خلال إجازة نصف العام.. تفاصيل

اتحاد جامعة حلوان: نتواصل مع الطلاب عن بعد.. ومسابقات ثقافية وفنية خلال إجازة نصف العام.. ومبادرات ودورات تدريبية لتنمية مهاراتهم

اتحاد طلاب تجارة حلوان يبدأ الأنشطة الطلابية أونلاين بمسابقة رسم .. صور

اتحاد طلاب جامعة حلوان : مسابقات أونلاين و دورات لتنمية مهارات الطلاب

مع إجازة منتصف العام الدراسي.. إتحاد طلاب جامعة حلوان ينظم مجموعة من الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب.. دورات فى أساسيات البرمجة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية ترسل فريقا إلى دولة إفريقية بسبب فيروس خطير

تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الفرق البرازيلية قبل مباراة بالميراس

وزير التعليم: الوزارة تسلمت عينات من تابلت جديد إمكانياته جيدة

واقعة طريفة.. العثور على طفل يبحث عن نفسه مع الشرطة.. تفاصيل

طائرة مصرية تعود من الأجواء بعد تعرض قائد الرحلة لأزمة صحية

مروحناش الاستاد.. رضا عبد العال معلقا على هزيمة الأهلي بثنائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها في تنظيم مونديال اليد