اتحاد طلاب جامعة حلوان: مسابقة لأفضل مهارة رياضية أون لاين لأول مرة.. و450 جنيها للأول في أحسن صوت

اتحاد طلاب جامعة حلوان: مسابقة لأفضل مهارة رياضية أون لاين لأول مرة

على السيد: نعمل على اعداد مجموع من الدورات التدريبية بنظام الاون لاين

450 جنيها للأول في مسابقة أحسن صوت









أعلن على السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن الاتحاد يستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية والفنية والاجتماعية بنظام الأون لاين خلال إجازة نصف العام الدراسى وخلال الفصل الدراسى الثانى حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.





وأوضح على السيد، لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد أعلن مسابقة لأفضل مهارة رياضية لأول مرة بنظام الأون لاين، حيث يقوم الطالب بتصوير فيديو لمهاراته الرياضية وإرساله عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الطلاب، وتقيم المهارات عن طريق لجنة متخصصة.





وأضاف على السيد، أنه سيتم إعلان أفضل 5 مراكز فى المسابقة ليحصل الفائزين على جوائز مالية تبدأ من ٥٠٠ جنيه حتى ١٠٠ جنيه.





وأشار إلى أنه يتم الاشتراك بالمسابقة عن طريق قيام الطالب بارسال بياناته الخاصة و صورة من كارنيه الجامعة و الفيديو الخاص بالمهارة الخاصة به عبر هذا الرابط:

https://www.facebook.com/281144292417038/posts/992315717966555/





ونوه بأن التقديم بالمسابقة مفتوح حتى يوم ١٣ فبراير ٢٠٢١ .





وأعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الشباب، عن مسابقة الغناء اونلاين "احسن صوت للطلاب"، ويتم خلالها إرسال فيديو لأغنية واحدة من اختيار الطالب حتى يوم الخميس ١١ فبراير، على صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان ومعها صورة كارنيه الكلية للسنة الدراسية الحالية، وفي حالة عدم توافر كارنيه للسنة الحالية يتم إرسال صورة من نتيجة السنة الماضية، وفي حال ما اذا كان الطالب بالفرقة الاولي يمكنه إرسال بطاقة الترشيح على الرابط التالى:

https://www.facebook.com/HUSUnion/





وتتمثل شروط المسابقة في التالي:

1- أن يكون المتسابق مقيدا بإحدى الكليات التابعة لجامعة حلوان

2- تقدبم اغنية شبابيه - تراثيه - دينية في حدود 3 دقائق كحد أقصى .

3- أن يكون العمل المقدم بدون مصاحبة آلية (عدم استخدام آلات موسيقية في الفيديو) .

4- أن يكون محتوى الأغنية بعيد عن اى محتوى سياسي او غير لائق للآداب العامة .

5-أن يكون الطالب غير مقيد بكلية تربية موسيقية .





وتحددت جوائز المسابقة على النحو التالى :

المركز الأول : يحصل على جائزة مالية قدرها ٤٥٠ جنيه

المركز الثاني : ٢٥٠ جنيه

المركز الثالث ١٥٠ جنيه

مركزين تميزين بقيمة ٧٥

بالاضافة إلى شهادات تقدير للاصوات المتميزة.





و تقام هذه المسابقات فى إطار حرص اتحاد الطلاب على تقديم عدة أنشطة ومسابقات اون لاين لتحفيز الذوق الفني لدى طلاب الجامعة واكتشاف المواهب، وبهدف نشر ثقافة الفن، والإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتعزيز روح المنافسة، مما يعزز ثقافة احترام الآخرين.





ونوه رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان بان الاتحاد يعمل على تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للطلاب بنظام الاون لاين فى مجالات الحاسبات و المعلومات و الابتكار لتأهيلهم لسوق العمل .



