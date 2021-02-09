بتنسي لعاشر مرة وبتزودي الملح فى الأكل إليك حلول سريعة لإنقاذ الطعام من الرمى

تقع بعض ربات المنزل فى مشكلة زيادة الملح أثناء الطهى، فلا يتم طهي أي وجبة دون إضافة الملح لها ليتضح مذاقها، وبالرغم أنه عضو أساسي إلا أن زيادة كميته قد تتلف الوجبة بالكامل ويصعب تناولها وتهدر بالكامل.

وتعد زيادة ملوحة الأكل من أصعب المشاكل التى يمكن مواجهتها وحلها لعدم السيطرة عليه أو فصله عن الأكل، لهذا سيقدم لك الشيف الشربيني العلاج السحري للأكل المالح بدل تلفه ورميه بالكامل.

- المياه

رفع جزء من الصوص أو الشوربة المالحة واستبداله بكمية من المياه يعتبر أسرع حل للأكل المالح، حيث يخفف القوام ويعادل ملوحة الأكل بما لا يخل من بطعم الوجبة.



- السكر أو العسل

مزج ملعقة صغيرة من السكر أو عسل النحل مع نصف كوب من الماء وإضافتها للطعام المالح، سيقلل الحموضة والملوحة الزائدة في الطعام سواء كان صلصة أو شوربة أو حتى الأرز خلال تسويته.



- قطعة بطاطس

وضع قطع كبيرة من البطاطا أو البطاطس خلال تسوية الأكل المالح سيعمل على امتصاص الملح الزائد وتقليل ملوحة الأكل ولكن الأهم أن ترفع قطع البطاطا أو البطاطس بمجرد دخولها في التسوية ولا تترك في الطعام حتى نصل للنتيجة المثالية بتخفيف الملح في الطعام.

- منع البهارات

عند سكب الكثير من الملح في بداية التسوية ممنوع أن يضاف المزيد من البهارات أو مكعبات المرق على الأكل المالح، لأنها من أسرع المكونات التى تزيد مذاق الملح في الطعام وترفع حموضة الأكل بشكل مضاعف، لهذا تعالج مشكلة الملح الزائد أولًا ثم تضاف المنكهات والبهارات.

- اللبن

مع الصوص الأبيض أو البشاميل وشوربة الكريمة وكافة الصوصات غير الحمراء يمكن تقليل الملوحة بها بإضافة اللبن أو الزبادي على الصوص لعلاج الحموضة وإخفاء الملح الزائد.​ منها.