ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بتنسي لعاشر مرة وبتزودي الملح فى الأكل إليك حلول سريعة لإنقاذ الطعام من الرمى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:01 ص
تخفيف الملح فى الاكل
تخفيف الملح فى الاكل
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تقع بعض ربات المنزل فى مشكلة زيادة الملح أثناء الطهى، فلا يتم طهي أي وجبة دون إضافة الملح لها ليتضح مذاقها، وبالرغم أنه عضو أساسي إلا أن زيادة كميته قد تتلف الوجبة بالكامل ويصعب تناولها وتهدر بالكامل.

وتعد زيادة ملوحة الأكل من أصعب المشاكل التى يمكن مواجهتها وحلها لعدم السيطرة عليه أو فصله عن الأكل، لهذا سيقدم لك الشيف الشربيني العلاج السحري للأكل المالح بدل تلفه ورميه بالكامل.

- المياه
رفع جزء من الصوص أو الشوربة المالحة واستبداله بكمية من المياه يعتبر أسرع حل للأكل المالح، حيث يخفف القوام ويعادل ملوحة الأكل بما لا يخل من بطعم الوجبة.

- السكر أو العسل
مزج ملعقة صغيرة من السكر أو عسل النحل مع نصف كوب من الماء وإضافتها للطعام المالح، سيقلل الحموضة والملوحة الزائدة في الطعام سواء كان صلصة أو شوربة أو حتى الأرز خلال تسويته.

- قطعة بطاطس
وضع قطع كبيرة من البطاطا أو البطاطس خلال تسوية الأكل المالح سيعمل على امتصاص الملح الزائد وتقليل ملوحة الأكل ولكن الأهم أن ترفع قطع البطاطا أو البطاطس بمجرد دخولها في التسوية ولا تترك في الطعام حتى نصل للنتيجة المثالية بتخفيف الملح في الطعام.

- منع البهارات
عند سكب الكثير من الملح في بداية التسوية ممنوع أن يضاف المزيد من البهارات أو مكعبات المرق على الأكل المالح، لأنها من أسرع المكونات التى تزيد مذاق الملح في الطعام وترفع حموضة الأكل بشكل مضاعف، لهذا تعالج مشكلة الملح الزائد أولًا ثم تضاف المنكهات والبهارات.

- اللبن
مع الصوص الأبيض أو البشاميل وشوربة الكريمة وكافة الصوصات غير الحمراء يمكن تقليل الملوحة بها بإضافة اللبن أو الزبادي على الصوص لعلاج الحموضة وإخفاء الملح الزائد.​ منها.

Advertisements
Advertisements

على غير العادة.. رضا عبد العال يشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

الإخواني صابر مشهور: "أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب".. والديهي: "مخه لسع"

طائرة مصرية تعود من الأجواء بعد تعرض قائد الرحلة لأزمة صحية

شوبير: مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا شهدت كوميديا تحكيمية أجمل من أفلام ومسرحيات عادل إمام

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

مروحناش الاستاد.. رضا عبد العال معلقا على هزيمة الأهلي بثنائية

وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة علي معلول وموقفه من مباراة بالميراس

الاتفاق قبل الملء .. الاتحاد الأوروبي يساند موقف مصر والسودان حيال سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور