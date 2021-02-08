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توك شو

تامر أمين: الأهلي هيسجل لو نوير وقع من الضحك .. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:04 م
الاهلي والبايرن
الاهلي والبايرن
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حمزة شعيب
 قال الإعلامي تامر أمين، أنا بكلمكم من الاستديو وكلى قلق على فريق الأهلي وربنا يستر والمباراة تعدي علي خير.

وتابع أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،: " في كل الأحوال أنا شايف أنه مش هنعرف نسجل الا بوجود مروان محسن هيوقع نوير حارس البايرن من الضحك وقتها ممكن ندخل هدف".

وتابع:" في النهاية  علي جماهير الأهلي ان تفرح بفريقها كونه وصل لهذه المرحلة من البطولة".

وانتهت أحداث الشوط الاول من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ بتقدم الفريق الألماني بهدف دون رد، على ملعب ااستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

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