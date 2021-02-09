فتاوى تشغل الأذهان.. حكم استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق.. وصلاة المرأة وقدماها مكشوفتان.. والإفتاء تكشف أسهل طريقة لاحتساب وإخراج زكاة المال

فتاوى تشغل الأذهان

حكم استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق

أخدم والد زوجي العجوز وأستحي من بعض التصرفات هل أمتنع عنها

مستشار المفتي يكشف عن فضل الصلاة على النبي

حكم صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان

ما أسهل طريقة لاحتساب وإخراج زكاة المال؟





نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، ويسأل عنها كثير من الناس، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





عدد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، فضائل الصلاة على النبي الكريم، منوها أن الصلاة على النبي شفاء وعلاج وطمأنينة وتزيل الهم وتوسع الرزق وتفك الكرب وتكشف الغمة.





وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أقوم على خدمة والد زوجي "حمايا" وفي بعض التصرفات أستحي أن أقوم بها معه فهل لي أن أمتنع عنها؟.





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن والد الزوج أصبح محرما على الزوجة للأبد، فأصبح كوالدها ، ولكن يفضل أن يقوم الزوج بهذه التصرفات أو الخدمة التي تقوم بها الزوجة بدلا من زوجته، فيتولى هو خدمة والده في هذه الأوقات وتكمل الزوجة الباقي.





وأشار إلى أن هناك ما يسمى بحياء الأنوثة والحياء لا يأتي إلا بخير، فالمرأة إذا استحت من ذلك فلابد أن نكون مرفقين بها ونحافظ على حيائها.





واوضح، انه لو اضطرت الظروف وكانت المراة هي الوحيدة التي من الممكن أن تقوم بهذه الخدمات فلتفعل من باب عمل الخير والإحسان لوالد الزوج العجوز.





وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق.





وأضاف عاشور، أن هذه المعاملة جائزة شرعا ولامانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا ثم دفع ثمن الجديد.





وأضاف أن الذهب والفضة انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.





وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الإمام أبو حنيفة، قال بأنه لا تبطل صلاة المرأة وقدميها مكشوفتان، منوها أن هناك مذاهب أخرى ترى بوجوب تغطية القدمين.





وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه تساهلا مع المرأة فيجوز لها أن تقلد من أجاز وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، فالقاعدة الشرعية تقول "من ابتلي بشئ من المختلف فيه فليقلد من أجاز".





وكشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن أسهل طريقة لإخراج زكاة المال لأي شخص الذي يمتلك مالا بالغا للنصاب وحال عليه الحول بمقدار سنة هجرية.





وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن الكثير يختلط عليه الأمر ولا يعرف كيف يخرج الزكاة على المال البالغ للنصاب حينما يختلط عليه مال آخر وفي نهاية العام يجد المال قد زاد عن المال الأصلي الذي بدأ الحساب عليه.



