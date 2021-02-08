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النائبة غادة علي: نخاطب المواطن بلغة سهلة بعد عزوفه عن السياسة لعقود طويلة ..فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:29 م
النائبة غادة علي
النائبة غادة علي
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محمود محسن
قالت غادة علي، عضو مجلس النواب، إن الكثير من الشباب أصحاب السن الصغيرة كانوا يعزفون عن السياسة خلال العقود السابقة، لأن الآباء كانوا يرعبون أولادهم بعدم التحدث فى السياسة.

وأضافت غادة علي، خلال لقاء لها ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن هناك شريحة من الشباب المصري يحصلون على المعلومات من الجهات الخاطئة من السوشيال ميديا.

وتابعت عضو مجلس النواب "حاولنا كسر الفجوة التى بينهم وبين السياسة"، مؤكدة أننا أصبحنا نخاطب المواطن بلغة سهلة.

وأشارت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب أصبحت تعمل بسياسة لها مفهوم جديد يعتمد على إرسال رسائل هامة داخل وخارج مصر.

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