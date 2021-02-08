كارثة صحية.. مئات الإصابات بسلالة كورونا المتحورة داخل أمريكا

قال الدكتور روشيل والينسكي، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أكدت 699 حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة في 34 ولاية.





وقال والينسكي: "لا يزال الانتشار المستمر للمتغيرات مصدر قلق كبير ويشكل تهديدًا يمكن أن يعكس الاتجاهات الإيجابية الأخيرة التي نشهدها".





واضاف "اعتبارًا من 7 فبراير، تم تأكيد 699 حالة متغيرة عبر 34 ولاية مع 690 من هذه الحالات هي المتغير B.1.1.7 - عشرة متغيرات تم الإبلاغ عنها لأول مرة في المملكة المتحدة"





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وتوصلت دراسة جديدة إلى أن متغير الفيروس المستجد المتحور، الذي تم اكتشافه في الأصل في المملكة المتحدة ووجد أنه أكثر عدوى، ينتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقد يصبح السلالة المهيمنة في العديد من الولايات بحلول شهر مارس.





وذكرت الدراسة إن البديل البريطاني تم استيراده إلى الولايات المتحدة عدة مرات في نوفمبر 2020.





وأعلن مسؤولو الصحة العامة في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي عن ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة التي يُعتقد أنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المائة.





وتم اكتشاف السلالة الجديدة لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا في سبتمبر ثم انتشرت بسرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا القارية.