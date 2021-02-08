تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها في تنظيم مونديال اليد

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاسكندرية، الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها، وجهود رجال المديرية، وجميع المتطوعين، في تنظيم بطولة "كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021"، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ.





وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن المحافظ أشاد بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة التي تمت في البطولة والتي أظهرت الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام دول العالم.





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وأعربت صفاء الشريف عن سعادتها بالتكريم الذى يتم على ارض عروس البحر المتوسط التى استضافت المجموعه الثالثة والثامن بما يليق بالإسكندرية ومكانتها.



وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والعرفان إلي جميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم البطولة وإظهارها بشكل مشرف لمصر .



وأكد الشريف أن الإسكندرية ستبقي دائما رائدة في استضافة، وتنظيم البطولات العربية والعالمية، وذلك في ظل دعم وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.