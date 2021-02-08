توزيع 650 كرتونة مواد غذائية بجنوب الاقصر ..صور

شهد مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز ، احتفالية كبري بقرية نجع العرب ، لتوزيع 650 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا مقدمة من مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات.





وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة نجلاء عبد الحميد جودة السحار، وإيمان رشوان عضو مجلس الإدارة، والعقيد محمد زيتون المدير التنفيذي، وسامح شكر الله عزيز منسق المحافظات، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة اسنا وعدد من التنفيذيين والشعبيين وعدد من رجال الدين.





وأوضحت " نجلاء عبد الحميد " رئيس مجلس أمناء المؤسسة انه تم توزيع 250 كرتونه مواد غذائية بقرية نجع العرب و 100 كرتونه داخل مدينة اسنا و جارى توزيع 250 كرتونة بقرية نجع ابو حميد و توزيع 50 كرتونة بقرية الشغب مشيرة إلي أن هذه الزيارة لمركز إسنا كانت الثانية فى خلال شهرا واحد وتم توزيع 120 كرتونه للأسر الأكثر احتياجا.

وعقب الاحتفالية قام الوفد بزيارة جمعية رعاية المرضي باسنا وقام حيدر الدبش رئيس الجمعية بشرح اهداف ونشاطات الجمعية ،ثم تفقد الوفد كنيسة الأم دولاجى الاثرية بإسنا بحضور القس متاؤس زخارى راعى كنيسة الام دولاجى.





ياتى ذلك فى اطار توجهات محافظ الاقصر المستشار مصطفى الهم لرؤساء المدن بضرورة الاهتمام بالدور المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الخيرية .