توزيع 650 كرتونة مواد غذائية بجنوب الاقصر ..صور

شهد مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز ، احتفالية كبري بقرية نجع العرب ، لتوزيع 650 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا مقدمة من مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات.
وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة نجلاء عبد الحميد جودة السحار، وإيمان رشوان عضو مجلس الإدارة، والعقيد محمد زيتون المدير التنفيذي، وسامح شكر الله عزيز منسق المحافظات، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة اسنا وعدد من التنفيذيين والشعبيين وعدد من رجال الدين.
وأوضحت " نجلاء عبد الحميد " رئيس مجلس أمناء المؤسسة انه تم توزيع 250 كرتونه مواد غذائية بقرية نجع العرب و 100 كرتونه داخل مدينة اسنا و جارى توزيع 250 كرتونة بقرية نجع ابو حميد و توزيع 50 كرتونة بقرية الشغب مشيرة إلي أن هذه الزيارة لمركز إسنا كانت الثانية فى خلال شهرا واحد وتم توزيع 120 كرتونه للأسر الأكثر احتياجا.
وعقب الاحتفالية قام الوفد بزيارة جمعية رعاية المرضي باسنا وقام حيدر الدبش رئيس الجمعية بشرح اهداف ونشاطات الجمعية ،ثم تفقد الوفد كنيسة الأم دولاجى الاثرية بإسنا بحضور القس متاؤس زخارى راعى كنيسة الام دولاجى.
ياتى ذلك فى اطار توجهات محافظ الاقصر المستشار مصطفى الهم لرؤساء المدن بضرورة الاهتمام بالدور المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الخيرية .