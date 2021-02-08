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حماية المستهلك تتصدى للتلاعب في نسب تخفيضات الأوكازيون بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:18 م
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك : التلاعب بقوانين حماية المستهلك مخالفة كبري وجريمة وتدخل تحت طائلة تنفيذ القانون وعقوبات التلاعب المستهلك تصل الي غرامة أكثر من 2 مليون جنية .

واضاف ايمن حسام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن" المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، مصر الان تتغير لصالح المواطن ولصالح الدولة ونعمل على خلق مناخ اقتصادي سليم حتي يسمح بزيادة الاستثمارات مؤكدا أن قوانين حماية المستهلك لن تسمح بحدوث اى نوع من التلاعب .

واوضح ايمن حسام ، جميع قوانين حماية المستهلك التي كنا نعمل بها كانت قديمة وكانت العقوبات بها رادعة ولكن القانونين الجديدة لن تسمح بوجود مغامرين أو مراهقين في التجارة والصناعة .

وتابع ايمن حسام : ان اي شخص قام بشراء تذاكر لاي حفل وتم الغاء ولا يستطيع استرداد قيمة التذكرة عليه بتوجيه بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك لت اخذ الاجراءات اللازمة .
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