حماية المستهلك تتصدى للتلاعب في نسب تخفيضات الأوكازيون بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.. فيديو

قال الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك : التلاعب بقوانين حماية المستهلك مخالفة كبري وجريمة وتدخل تحت طائلة تنفيذ القانون وعقوبات التلاعب المستهلك تصل الي غرامة أكثر من 2 مليون جنية .





واضاف ايمن حسام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن" المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، مصر الان تتغير لصالح المواطن ولصالح الدولة ونعمل على خلق مناخ اقتصادي سليم حتي يسمح بزيادة الاستثمارات مؤكدا أن قوانين حماية المستهلك لن تسمح بحدوث اى نوع من التلاعب .





واوضح ايمن حسام ، جميع قوانين حماية المستهلك التي كنا نعمل بها كانت قديمة وكانت العقوبات بها رادعة ولكن القانونين الجديدة لن تسمح بوجود مغامرين أو مراهقين في التجارة والصناعة . قوانينالمستهلكبوجودأو



