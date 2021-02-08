لقطات صادمة.. شاهد مشاجرة عنيفة بين ضابط وصاحب مقهى وسط 100 زبون

انتشرت لقطات صادمة للحظة اعتداء ضابط شرطة بريطاني بالضرب على صاحب مقهى تجاهل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا، في شجار عنيف هو مواقع التواصل.





ضم المقهى 100 زبون مخالفين لقواعد الإغلاق، دون تباعد أو كمامات، وبمجرد أن دخل الشرطي إلى المقهى قاموا بطرده والسخرية من كلامه وقام أحدهم بتوجيه لكمة إليه.





وقد انتشر مقطع الفيديو للحظة رد الضابط اللكمة بعدة لكمات قاسية أثناء اعتقال صاحب المقهى، مما أثار موجة من الغضب ضد الشرطة البريطانية.





لكن لقطات أخرى انتشرت أوضحت الحقيقة، حيث تم استدعاء الشرطة إلى Kate & Luc Cafe في Burnage بمانشستر بعد أن تحدى أصحابه إجراءات كورونا بضرورة إغلاق أبوابه.





وقد كشف المقطع الآخر داخل المقهى البولندي عن وجود ضابطين يتحدثان إلى أحد الموظفين في وجود "100 شخص" - لا يرتدون أقنعة ولا متباعدون اجتماعيًا - جالسين يأكلون على طاولات بالداخل.





وخارج واجهة المقهى، بدأ الرجل والضابط بالتصارع فيما يصرخ رجل آخر: "ما الذي يحدث هنا؟ لماذا تضربه؟ ماذا تفعل؟".





وفي الشارع، أحاط الضابطان بالعشرات من زبائن المقهى الذين راحوا يصرخون عليهم أثناء اعتقالهم للموظف.





بعد ذلك تظهر اللقطات أحد ضباط الشرطة وهو يلكم الرجل، ومنذ ذلك الحين تم اعتقال عامل المقهى للاشتباه في قيامه بالاعتداء على ضابط شرطة.





وقالت شرطة مانشستر الكبرى منذ ذلك الحين إنها على علم بالمقطع "الذي يظهر لرجل يبدو أنه ضربه ضابط شرطة".





وقالت القوة في بيان "وقع هذا الحادث أثناء إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاما للاشتباه في قيامه بالاعتداء على عامل طوارئ ومقاومة الاعتقال"، ولا يزال رهن الاحتجاز للاستجواب.



