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القرش: الأصول غير المستغلة للزراعة تمثل طاقة إنتاجية كبيرة ..فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:33 م
دكتور محمد القرش
دكتور محمد القرش المتحدث بأسم وزارة الزراع
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأصول غير المستغلة للزراعة تمثل طاقة إنتاجية كبيرة، منوها بأن الوزارة تعمل على تنظيم موارد الزراعة بشكل كبير.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة لا تنظر للعائد الاقتصادي فقط ولكننا ننظر إلى ما يحقق عائدا كبيرا للفلاح والمزارع.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى السيد القصير وزير الزراعة تعليمات بضرورة  حصر كافة الأصول غير المستغلة وذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هناك معصرة لزيت الزيتون أُنشئت عام 2000 بمنحة إسبانية طاقتها طن ونصف كل ساعة وتقع على مساحة حوالي 325 فدانًا.

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