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ديني

هل يجوز تأخير أذكار الصباح أو المساء أو قضاؤها؟.. الإفتاء تجيب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:25 م
هل يجوز تأخير أذكار
هل يجوز تأخير أذكار الصباح أو المساء أو قضاؤها.. الإفتاء ترد
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز تأخير أذكار الصباح إلى الظهر، أو تأخير أذكار المساء إلى بعد العشاء.

وأضاف، عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز قضاء أذكار الصباح والمساء إذا فات وقتهما، منوها أن سيدنا أبو بكر كان إذا نام عن ورده بالليل قضاه بالنهار والعكس.

وأشار إلى أن أذكار المساء والصباح سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليست واجبة، ويجوز لمن فاتته أن يقضيها في غير وقتها وله الأجر والثواب. والدليل على ذلك بقول الإمام النووي في كتاب «الأذكار»: «ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عَقِيب صلاة أو حالة من الأحوال، ففاتته: أن يتداركها، ويأتي بها إذا تمكن منها، ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها، وقد ثبت في صحيح مسلم، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل».

وقت أذكار المساء
العلماء اختلفوا في تحديد وقت أذكار المساء والصباح بداية ونهاية، فمن العلماء من يرى أن وقت الصباح يبدأ بعد طلوع الفجر، وينتهي بطلوع الشمس، ومنهم من يقول إنه ينتهي بانتهاء الضحى لكن الوقت المختار للذكر هو من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وأما أذكار المساء فمن العلماء من يرى أن وقت أذكار المساء يبتدأ من وقت العصر وينتهي وقت أذكار المساء بغروب الشمس، ومنهم من يرى أن وقت أذكار المساء يمتد إلى ثلث الليل، وذهب بعضهم إلى أن بداية أذكار المساء تكون بعد الغروب.

ولعل أقرب الأقوال أن العبد ينبغي له أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته ذلك فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى وهو قبل صلاة الظهر بوقت يسير، وأن يأتي بأذكار المساء من العصر إلى المغرب، فإن فاته في هذا الوقت اذكار المساء فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل، والدليل على هذا التفضيل ما ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور وهو أول الصباح، والعشي، وهو وقت العصر إلى المغرب. 

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