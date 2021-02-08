هل يجوز تأخير أذكار الصباح أو المساء أو قضاؤها؟.. الإفتاء تجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز تأخير أذكار الصباح إلى الظهر، أو تأخير أذكار المساء إلى بعد العشاء.





وأضاف، عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز قضاء أذكار الصباح والمساء إذا فات وقتهما، منوها أن سيدنا أبو بكر كان إذا نام عن ورده بالليل قضاه بالنهار والعكس.





والصباح سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليست واجبة، ويجوز لمن فاتته أن يقضيها في غير وقتها وله الأجر والثواب. والدليل على ذلك بقول الإمام النووي في كتاب «الأذكار»: «ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عَقِيب صلاة أو حالة من الأحوال، ففاتته: أن يتداركها، ويأتي بها إذا تمكن منها، ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها، وقد ثبت في صحيح مسلم، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل». وأشار إلى أن أذكار المساء





وقت أذكار المساء