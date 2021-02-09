ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عبّر عن حبك لابنك من خلال 4 سلوكيات يومية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:59 ص
عبّر عن حبك لإبنك
عبّر عن حبك لإبنك من خلال 4 سلوكيات يومية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كثير من الآباء لا يستطيع التعبير عن حبه لأطفال وأحيانا الأمهات أيضا فالبعض يري ان الاهتمام والرعاية من ماكل وملبس ومشرب، تعبير، عن الحب.


ففى إطار هذا السياق كشفت الدكتورة ايمان الريس استشارى. العلاقات الأسرية من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن حيل للتعبير عن حب الابن أو الابنة أو الطفل، تتمثل فى يلي.

( خمس لمسات يوميًا ) :
- اللمس على نهاية رأس الابن
وتعني " الرأفة والرحمة "
- وضع اليد على الرأس " الفخر"
- وضع اليد على الجبين "التهدئة"
- وضع اليد على الوجنتين" الشوق"
- مسكة اليد " تقوية العلاقة والحب"
- إذا كان غضبان أو وجود مشاعر سلبية "امسح بيدك على صدرة "

أربع قبلات يوميًا :
-في الجبين " الاستقبال "
-في الرأس" فخر واعتزاز"
-في الخد " الشوق"
- في اليد "الاستقبال والشوق"

واربع ضمات احتضان متفرقه خلال اليوم .

كان الرسول ﷺ قدوتنا في بناء العلاقة وكان نموذجًا رائعًا للتربية ؛
كان يقبّل فاطمة الزهراء كلما رآها وقبل جبينها ويدها واحتضنها في بيته وفي مسجده وأمام الصحابة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

متى تسقط النفقة عن الزوجة قبل الطلاق؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

هل من حق الزوج منع زوجته مساعدة والديها ماليا من مالها الخاص؟.. المفتي يجيب

حكم تعجيل الزكاة لإخراجها لمن يعمل باليومية وهو الآن لا يخرج من بيته

كيف تقي أبناءك من الأمراض النفسية

ترشيحاتنا

أنا عاوز 50 ألف دولار دلوقتي حالا.. تفاصيل أول عقد احتراف لـ بيج رامي

أول تعليق من معز مسعود بعد عقد قرانه على حلا شيحة.. شاهد

ظهر حزينا .. أول تعليق من موسيماني بعد هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ

شاهد.. تصرف غريب من نوير بمباراة بايرن ميونخ والأهلي

بايرن ميونخ ينشر صورة تجمع الشناوي ونوير.. والحارس الألماني يشارك الصورة

يهدد بجائحة جديدة .. مرض فتاك مجهول المصدر يقتل 15 شخصًا في تنزانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور