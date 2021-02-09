عبّر عن حبك لابنك من خلال 4 سلوكيات يومية

كثير من الآباء لا يستطيع التعبير عن حبه لأطفال وأحيانا الأمهات أيضا فالبعض يري ان الاهتمام والرعاية من ماكل وملبس ومشرب، تعبير، عن الحب.





ففى إطار هذا السياق كشفت الدكتورة ايمان الريس استشارى. العلاقات الأسرية من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن حيل للتعبير عن حب الابن أو الابنة أو الطفل، تتمثل فى يلي.

( خمس لمسات يوميًا ) :

- اللمس على نهاية رأس الابن

وتعني " الرأفة والرحمة "

- وضع اليد على الرأس " الفخر"

- وضع اليد على الجبين "التهدئة"

- وضع اليد على الوجنتين" الشوق"

- مسكة اليد " تقوية العلاقة والحب"

- إذا كان غضبان أو وجود مشاعر سلبية "امسح بيدك على صدرة "

أربع قبلات يوميًا :

-في الجبين " الاستقبال "

-في الرأس" فخر واعتزاز"

-في الخد " الشوق"

- في اليد "الاستقبال والشوق"

واربع ضمات احتضان متفرقه خلال اليوم .

كان الرسول ﷺ قدوتنا في بناء العلاقة وكان نموذجًا رائعًا للتربية ؛

كان يقبّل فاطمة الزهراء كلما رآها وقبل جبينها ويدها واحتضنها في بيته وفي مسجده وأمام الصحابة.

