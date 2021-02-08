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برلمان

برلماني: الدولة أعلت من شأن المعلمين.. وصرف المكافآت إنصاف للمنظومة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:55 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن صرف 25℅ من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية مع الراتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة أجور العاملين بصفة دورية كل عام ما يعمل على إعلاء شأن المعلمين. 

وأوضح "محمد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن صرف 25℅ من مكافأة الامتحانات للعاملين بالتربية والتعليم خطوة إيجابية تؤكد حرص الدولة على مكافأة العاملين نظرًا لعملهم في ظل الأزمة الحالية، مؤكدًا أن العاملين بوزارة التربية والتعليم يتعرضون للخطر نظرًا لطبيعة عملهم وتعاملهم باستمرار مع الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية مكافأة العاملين بالدولة في كافة القطاعات بصورة دورية نظير عملهم في المؤسسات المختلفة خاصة في تلك الآونة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين معيشة المواطن المصرى بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنه تم تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين بالدولة، مضيفًا أنه سيتم صرف 25% من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية، يوم 10 من الشهر الجارى، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن الدولة تقوم بزيادة الأجور فى فترة الإصلاح الاقتصادى حتى لا يشعر المواطن بالتضخم الاقتصادى، قائلًا: "بدأت موازنة العام الحالى بزيادة المرتبات وذلك بعد السيطرة على التضخم الاقتصادى، بالإضافة إلى أننا بدأنا من موازنة العام الجارى العمل على زيادة المرتبات لتحسين معيشة المواطن".

وتابع أن الدولة ضخت حوالى 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على المرتبات فى العام المالى، مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة فى الأسواق  لافتا إلى أن موازنة الدولة الجديدة من المتوقع أن تفقد من 150 إلى 200 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.

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